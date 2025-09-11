Дело Писарского о ставках на футбол будет рассмотрено еще раз

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что будет повторное рассмотрение дела отстраненного от футбола нападающего Владимира Писарского.

© ФК «Сочи»

В июле комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) наложил на 29‑летнего Писарского запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на четыре года, три из которых — условно. Писарский нарушил статью 18 регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх).

— Писарский будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

— Комментировать возможности юридических обжалований бессмысленно, есть процедура. В ходе рассмотрения первого дела были вскрыты определенные обстоятельства. Будут переданы дополнительные материалы в КДК, в частности, ставки. Еще нашли объем информации о том, что он не сильно придавал внимание ограничениям. Будет новое рассмотрение — в КДК в ближайшее время, — передает слова Митрофанова корреспондент «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.