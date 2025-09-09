Матч Кубка России может быть перенесен из-за массового отравления игроков

Встреча 1/64 финала Кубка России между «БроукБойз» и «Сатурном» может быть перенесена. Об этом сообщил президент медийного клуба Дмитрий Егоров.

«Отравилась половина команды. Причем ели все в разных местах. Получается, инфекция, что часто бывает в Краснодарском крае. Кто-то уже в инфекционке», — написал Егоров в Telegram.

Игра запланирована на четверг, 11 сентября. Однако, по словам Егорова, экстренная ситуация может вынудить клуб обратиться в Российский футбольный союз (РФС).

«Есть одна серьезная проблема: в футбол с инфекцией играть нельзя. И опасно, в том числе для соперника. Так что если эпидемия разрастется, то мы вынуждены будет писать в РФС с просьбой о переносе матча Кубка России. Надеюсь, до этого не дойдет», — заявил он.

В прошлом раунде Кубка России «БроукБойз» взяли верх над курским «Авангардом». Встреча завершилась со счетом 2:1. За медиакоманду сыграл чемпион России в составе «Краснодара», экс-игрок «Динамо» и «Локомотива» Федор Смолов, он стал автором первого из голов.