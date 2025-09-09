«Пари НН» арендовал у «Динамо» полузащитника

«Пари НН» и московское «Динамо» достигли договоренности о переходе полузащитника Егора Смелова, сообщает пресс‑служба нижегородской футбольной команды.

© Матч ТВ

Смелов будет выступать за нижегородский клуб на правах аренды до конца сезона‑2025/26. По условиям соглашения, «Пари НН» закрепил за собой право выкупа 20‑летнего игрока.

В этом сезоне Смелов провел за основу «бело‑голубых» пять матчей: три кубковых и два — в чемпионате России.

Смелов вызывался в юношеские сборные России, также в его активе несколько матчей за молодежную сборную России.

