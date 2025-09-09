Смородская оценила переход Миранчука в «Динамо»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала трансфер полузащитника Антона Миранчука в московское «Динамо».

«Да правильно сделал, что перешел. Вместо того, чтобы мучиться в Швейцарии, лучше играть здесь, рядом с домом. Не за что критиковать Антона, он сделал выбор в пользу своей карьеры», – заявила Смородская корреспонденту Odds.ru.

Антон Миранчук перешел в московское «Динамо» в августе нынешнего года. Контракт полузащитника со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2027.

Ранее Миранчук играл за швейцарский «Сьон», который пополнил осенью 2024 года. За это время он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Слухи о переходе футболиста ходили с начала лета. Сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны турецких и аравийских клубов. Сам Миранчук был не против возвращения в РПЛ, но не в свой экс-клуб «Локомотив», а в столичное «Динамо». Главный тренер Валерий Карпин был не против перехода, но Желько Бувач (спортивный директор клуба) был против осуществления трансфера. Тем не менее разногласия удалось преодолеть.

По данным авторитетного портала Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет 2,5 млн евро.