Кисляк рассказал, как изменилась его роль в ЦСКА при Челестини

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал об изменении своей роли при Фабио Челестини.

© РФС

"При Челестини у меня другая роль. У меня больше свободы, меньше черновой работы. Но что при Марко, что при Фабио я чувствую уверенность и доверие", - цитирует Кисляка "Чемпионат".

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 8 миллионов евро.

Летом текущего года ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера, ранее специалист работал в ряде швейцарских клубов.