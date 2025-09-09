Казанский «Рубин» согласовал трансфер нападающего французского «Генгама» Жака Сиве, сообщает журналист Анти Сауна.

Форвард подпишет контракт с российским клубом в ближайшие дни.

Действующий договор Сиве с «Генгамом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне 24‑летний нападающий провел за команду 28 матчей во втором дивизионе чемпионата Франции, в которых забил 11 голов и отдал две голевые передачи. Ранее он также выступал за французские «Дижон» и «Анси».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.