Главный тренер футбольной сборной Болгарии подал в отставку

Болгарский футбольный союз (БФС) и главный тренер футбольной сборной страны Илиан Илиев провели встречу, по итогам которой заявили об отказе от совместной работы. Как сообщает БФС на своем официальном сайте, встреча состоялась по инициативе Илиева.

"БФС выражает признательность к специалисту за профессионализм, самоотдачу и усилия, вложенные в национальную команду, желает успеха в будущих профессиональных начинаниях. Со своей стороны, Илиан Илиев выразил надежду, что перемены снизят уровень напряжения вокруг команды", - говорится в сообщении.

Официальное сообщение о новом тренере болгарской сборной и его тренерском штабе появится в ближайшие дни.

Отставка Илиева последовала после двух поражений болгарской команды от сборных Испании в Софии и сборной Грузии в Тбилиси в матчах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года с одинаковым счетом 0:3. Он возглавлял сборную Болгарии с ноября 2023 года.