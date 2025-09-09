Смолов: сейчас в чемпионате много посредственных иностранцев

Экс-игрок сборной России Федор Смолов высказался об ужесточении лимита на легионеров.

"Здесь две стороны медали. С одной стороны, сейчас в чемпионате находится относительно много посредственных иностранцев. Они не делают его сильнее и вряд ли создают конкуренцию молодым россиянам, чтобы они развивались. Но это в принципе не совсем связано с лимитом, скорее с квалификацией тех людей, которые привозят этих легионеров. В условиях нашего отстранения, отсутствия международных матчей, еврокубков, возможно, ужесточение лимита имеет логику, но, наверное, его надо было делать раньше, когда все только начиналось", - приводит слова Смолова "СЭ".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что проведет собрание клубов РПЛ, на котором будет обсуждено изменение лимита на легионеров. На данный момент клубам Российской Премьер-Лиги разрешено вносить в заявку не более 13 легионеров, одновременно выпускать на поле позволяется не более 8 иностранных футболистов.

Сообщалось, что по новому лимиту клубам чемпионата России можно будет вносить в заявку 10 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле не более половины из них. Планируется, что новый лимит будет введен к сезону-2028/2029.

Федор Смолов в прошлом сезоне выступал за "Краснодар", в составе которого впервые стал чемпионом России. На данный момент нападающий является свободным агентом и выступал за медиафутбольный клуб "Броук Бойз" в Кубке России.