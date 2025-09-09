В Госдуме получили официальное обращение сотрудников "Химок"

В Госдуме сообщили, что получили официальное обращение сотрудников "Химок"
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил об обращении сотрудников подмосковных "Химок" по невыплате зарплат.
"Мы получили официальное письмо от бывших сотрудников «Химок». Мои помощники держат связь с переводчиком Фабио Алейшо. На ближайшее время у нас будет назначена личная встреча, где мы обсудим дальнейший план действий. По этому вопросу мы также на связи с РФС", - приводит слова Свищева "СЭ".
Сегодня, 9 сентября, стало известно, что арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб "Химки" банкротом. По итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице российского чемпионата. По окончании сезона клуб был исключен из числа участников РПЛ, "Химки" объявили о приостановке своей деятельности. Сообщалось, что долг клуба перед сотрудниками и футболистами составляет около 500 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что инвестор "Химок" Туфан Садыгов приобрел турецкий клуб "Серик Беледиеспор".