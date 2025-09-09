Федор Смолов оценил инициативу Минспорта по созданию списка книг для футболистов.

© Sports.ru

– А книги футболистам нужно читать? Министр спорта и такую идею предложил.

– Нужно читать вне зависимости от вида спорта. Но я не думаю, что это должна быть обязательная программа. Все индивидуально. Каждый проводит свой досуг так, как считает нужным.

– Нет ощущения, что Минспорта очень крепко взялся за футбол?

– Да, это так. Но это лишний раз подтверждает, что футбол – самый популярный вид спорта в стране, – сказал экс-форвард «Краснодара».