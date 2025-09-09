Полузащитнику "Ред Булл Брагантино" интересно попробовать свои силы в РПЛ

Федерико Пасторелло, агент полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона в беседе с Rusfootball.info заявил, что прогресса в переговорах с клубами из России нет, но игрок готов рассмотреть возможность поиграть в России.

Ранее СМИ сообщали, что футболистом интересуется "Зенит".

"Джону было бы интересно поиграть в России, но пока ничего конкретного нет. "Зенит"? Он есть у них в списках, но предложения не было", - сказал агент.

В нынешнем сезоне Джон провел 36 матчей, где забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.