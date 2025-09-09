Глушенков высказался о своей игре в этом сезоне

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков рассказал, как оценивает свою игру.

"Не могу себя оценивать. И зачем? Есть много диванных экспертов, которые это делают", - сказал Глушенков в интервью Sport24.

Напомним, Максим Глушенков перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в восьми матчах за "Зенит" во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года.