ЦСКА улучшил предложение по нападающему Сенону

ЦСКА улучшил предложение для «Бока Хуниорс» по переходу 24-летнего нападающего Кевина Сенона. Об этом сообщает TyС Sports.

По информации источника, «Олимпиакос», также претендовавший на футболиста, больше не настаивает на его покупки после того, как аргентинский клуб отклонил его предложение в размере $ 7 млн за 80% прав на игрока.

Изначальное предложение ЦСКА было похоже на предложение греческой команды. Не указывается новая сумма, которую готовы заплатить красно-синие, однако подчёркивается, что у «Бока Хуниорс» «не вызовет особого восторга» предложения, не приближающиеся к $ 10 млн.

Сенон выступает в составе «Бока Хуниорс» с января 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.