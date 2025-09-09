Отец Кокшарова рассказал об ультиматуме "Краснодара"

Эдуард Кокшаров раскритиковал действия "Краснодара" после восстановления его сына от травмы.

"У нас осталось два года контракта с «Краснодаром». Мы обратились к клубу с просьбой дать ему восстановиться, а дальше помочь с предоставлением игровой практики. В ответ мы получили ультимативное условие от клуба, что если мы не подпишем новый пятилетний контракт, то Саша последние два года контракта с «Краснодаром» будет бегать по кругу", - сказал Кокшаров в интервью "Чемпионату".

Александр Кокшаров является воспитанником "Краснодара". Нападающий выступает за основной состав "быков" с сезона 2022/23. Он принял участие в 20 матчах, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Вторую половину прошедшего чемпионата форвард провёл в аренде в "Пари НН", но после пяти матчей чемпионата выбыл до конца сезона из-за травмы. В составе нижегородцев Александр Кокшаров отметился одним голом и отдал одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Пари НН" готов повторно арендовать нападающего.