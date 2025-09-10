Аршавин объяснил, почему считает Батракова лучшим игроком РПЛ

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин оценил игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.

"Батраков продолжает показывать высокий уровень, забивает голы – особенно примечательно, что головой. Яркая звезда нашего чемпионата – и в этом месяце тоже", - цитирует Аршавина официальный сайт РПЛ.

По итогам голосования экспертов, в число которых входит Андрей Аршавин, полузащитник столичного "Локомотива" Алексей Батраков был признан лучшим игроком РПЛ в июле-августе.

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 2 результативные передачи.