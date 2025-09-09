Вараздат Ароян: Тихонову можно ещё раз попробовать поработать за рубежом

Бывший защитник «Астаны» Вараздат Ароян пожелал главному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову удачи и выразил мнение, что специалисту можно ещё раз попробовать поработать за рубежом. Ароян недолгое время работал вместе с Тихоновым в казахстанском клубе.

— Удивлён, что Тихонов до сих пор не добрался до топ-клуба России?

— В «Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» приезжали много больших имён и не могли работать. Это очень тяжёлые клубы для тренеров. В России трудно работать. Дай бог, чтобы у Тихонова всё получилось в тренерской карьере. В «Енисее» у него всё хорошо. В Казахстане он с «Астаной» выступал в еврокубках — можно ещё раз попробовать за рубежом, — сказал Ароян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.