Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что экс‑тренера «Спартака» Доменико Тедеско быстро уволят из «Фенербахче». Во вторник турецкий клуб объявил о назначении Тедеско на пост главного тренера команды.

— Это то, о чем я говорил много раз. Агенты работают, с ними делятся. Сейчас его раскусят и быстро уберут. Когда его позвали в Бельгию, у меня вообще волосы дыбом встали. Но бельгийцы его быстро раскусили. Жалко, что два года потеряли. Мы же видим, что такие люди продолжают пролезать в футболе. Это нормально, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

В конце августа «Фенербахче» объявил об увольнении Жозе Моуринью с должности главного тренера, которую он занимал с июня 2024 года. Последним местом работы Тедеско была сборная Бельгии, которую он покинул в январе. Специалист возглавлял московский «Спартак» с 2019 по 2021 год.