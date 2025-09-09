Футболист Смелов объяснил, почему перешел из «Динамо» в «Пари НН»

Полузащитник Егор Смелов заявил «Матч ТВ», что причиной его перехода из московского «Динамо» в «Пари НН» стало желание получать игровую практику, потому что в столичной команде из‑за выросшей конкуренции было сложнее завоевать место в составе.

© ФК "Динамо-Москва"

Футболист будет выступать за нижегородский клуб на правах аренды до конца сезона‑2025/26. По условиям соглашения «Пари НН» закрепил за собой право выкупа трансфера 20‑летнего игрока.

— Как принимал решение о переходе в «Пари НН»?

— Конкуренция выросла в «Динамо». Было бы сложнее завоевать место в составе. В связи с этим принял решение перейти в «Пари НН» за игровой практикой.

— Какие первые слова сказали тебе здесь?

— Чтобы я не зазнавался и звезду не ловил. Тренеры стараются, чтобы молодые ребята не ловили эту звезду.

Я могу сказать, что готов (сыграть в матче против «Оренбурга»). Но выпускать или не выпускать, будет решать тренер.

— Следил ли до этого за «Пари НН»?

— Не так сильно. Только последние игры смотрел, была хорошая игра против «Локомотива». Наслышан, что команда пытается играть в быстрый, смелый и агрессивный футбол, — сказал Смелов «Матч ТВ».

Ближайшую игру нижегородцы проведут в рамках восьмого тура МИР РПЛ дома против «Оренбурга» 13 сентября.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.