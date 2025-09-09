Батраков сравнялся с Роналду по трансферной стоимости

Полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Алексей Батраков сравнялся по трансферной стоимости с португальским нападающим "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Как сообщает портал Transfermarkt, в настоящее время стоимость 20-летнего Батракова и 40-летнего Роналду составляет по 12 миллионов евро. В конце осени 2022 года португальца оценивали в 20 миллионов евро, а россиянина в 50 тысяч евро.

Батраков стал игроком основного состава "Локомотива" в 2024 году. На его счету 53 матча за клуб и 25 забитых мячей. В семи играх за сборную России он отличился дважды.

Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", итальянский "Ювентус", а в 2023-м подписал контракт с "Аль-Насром", за который провел 108 игр и забил 95 голов.