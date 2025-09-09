Гол Сперцяна помог сборной Армении переиграть команду Ирландии в отборе на ЧМ-2026

Завершён матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Армении и Ирландии. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). В качестве главного арбитра матча выступил Гога Кикачеишвили (Грузия).

© Чемпионат.com

Эдуард Сперцян на 45+1-й минуте реализовал пенальти и вывел сборную Армении вперёд. Грант-Леон Ранос на 51-й минуте удвоил преимущество команды, Эван Фергюсон на 57-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры Армения располагается на втором месте в турнирной таблице группы F с тремя очками, Ирландия с одним очком в активе замыкает таблицу.

В своём следующем матче Армения 11 октября сыграет в гостях с Венгрией, Ирландия в тот же день на выезде встретится с Португалией.