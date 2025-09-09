Украина упустила победу над Азербайджаном в отборочном матче ЧМ-2026
Вингер гостей Георгий Судаков вывел свою команду вперед на 51-й минуте игры. Хозяева поля сумели уйти от поражения на 72-й минуте благодаря точному удару с пенальти полузащитника Эмина Махмудова.
Квалификация ЧМ-2026
Группа D. 2 тур
Голы: Махмудов, 72 (пен) - Судаков, 51.
Азербайджан: Магомедалиев, Джафаргулиев, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Алиев, Махмудов, Ахмедзаде (Байрамов, 53), Хайбулаев (Абдулладазе, 78), Дадашов, Эмрели.
Украина: Трубин, Зинченко (Михайличенко, 86), Матвиенко, Забарный, Конопля, Бондаренко (Волошин, 75), Калюжный (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75), Судаков, Зубков, Ванат (Довбик, 61).
Предупреждения: Дадашов, 42, Калюжный, 57, Махмудов, 84.