Украина упустила победу над Азербайджаном в отборочном матче ЧМ-2026

Вингер гостей Георгий Судаков вывел свою команду вперед на 51-й минуте игры. Хозяева поля сумели уйти от поражения на 72-й минуте благодаря точному удару с пенальти полузащитника Эмина Махмудова.

Квалификация ЧМ-2026

Группа D. 2 тур

Голы: Махмудов, 72 (пен) - Судаков, 51.

Азербайджан: Магомедалиев, Джафаргулиев, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Алиев, Махмудов, Ахмедзаде (Байрамов, 53), Хайбулаев (Абдулладазе, 78), Дадашов, Эмрели.

Украина: Трубин, Зинченко (Михайличенко, 86), Матвиенко, Забарный, Конопля, Бондаренко (Волошин, 75), Калюжный (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75), Судаков, Зубков, Ванат (Довбик, 61).

Предупреждения: Дадашов, 42, Калюжный, 57, Махмудов, 84.