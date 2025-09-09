Арсен Захарян вновь работает в общей группе. Как сообщает испанское издание Marca, российский полузащитник Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе "Реала Сосьедад".

© Rusfootball

Отмечается, что футболист работает в полном объеме. Предполагается, что в субботу, 13 сентября, он сможет принять участие в матче 4-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала".

Напомним, ранее сообщалось, что Захарян пропустил открытую тренировку команды. Его представитель Геннадий Голубин сообщил, что это было связанно с простудой, а не травмой.