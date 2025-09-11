70-летний футболист сыграл в матче Кубка России - это бывший глава "Зенита" Медведев

70-летний Александр Медведев, несколько дней назад покинувший пост председателя совета директоров "Зенита", вышел на поле в матче Кубка России в составе медийного футбольного клуба "Амкал" и отыграл 20 минут.

"Амкал" в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России встречается с белгородским "Салютом", который выступает во Второй лиге. Медведев вышел в стартовом составе под 70-м номером и сыграл в атаке. За 20 минут на поле Медведев несколько раз коснулся мяча. Счет в это время открыт не был, а вскоре после того, как возрастной игрок поле покинул, "Салют" открыл счет.

- Я в порядке? Стараюсь! - отреагировал Медведев на реплику корреспондента "РГ".

До этого самым возрастным футболистом в истории российского футбола был Владимир Тумаев. Он в возрасте почти 59 лет сыграл за ижевский "Газовик-Газпрпом", которым и руководил.

Напомним, на предыдущей стадии Пути регионов Кубка России "Амкал" победил "Калугу". Матч завершился со счетом 1:0. В той игре за медиаклуб сыграл известный экс-баскетболист Павел Подкользин, рост которого 226 см. Так он стал самым высоким игроком в истории Кубка России по футболу.