В "Локомотиве" высказались о продлении контракта с Бариновым

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

"Мы находимся в постоянном диалоге с представителями Дмитрия Баринова, вчера прошла очередная встреча по возможному продлению контракта игрока, стороны услышали позицию друг друга", - цитирует Леонченко "СЭ".

Дмитрий Баринов выступает за московский "Локомотив" с 2016 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 260 матчей и записал на свой счет 11+23 по системе "гол+пас". Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 8 миллионов евро.

На счету Дмитрия Баринова 22 матча в составе национальной команды России, полузащитник является капитаном "железнодорожников".