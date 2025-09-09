Нападающий и капитан сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 943-й мяч в карьере в матче 2-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Венгрией. На 58-й минуте португальский футболист реализовал 11-метровый удар.

40-летний форвард отметился 802 мячами на клубном уровне и 141 — за национальную команду.

Роналду дебютировал в составе португальской национальной команды в возрасте 18 лет. Это произошло 20 августа 2003 года в товарищеской игре с Казахстаном (1:0). Форвард забил первый гол за сборную во встрече группового этапа Евро-2004 с Грецией (1:2).