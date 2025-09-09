Норвегия забила 11 мячей в ворота Молдавии в отборочном матче ЧМ-2026

Нападающий Эрлинг Холанд записал на свой счет пента-трик, полузащитник Тело Осгор оформил покер. Также забитыми голами отметились хавбеки Феликс Хорн Мюре и Мартин Эдегор.

Квалификация ЧМ-2026

Группа I. 6 тур

Голы: Мюхре, 6, Холанд, 11, 36, 43, 52, 83, Эдегор, 45+1, Осгор, 67, 76, 79 (пен), 90+1 - Эстигор, 74 (аг).

Норвегия: Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер (Эстигор, 73), Рюэрсон, Мюхре (Осгор, 64), Берге, Эдегор, Нуса (Скьеллеруп, 73), Холанд, Серлот (Бобб, 64).

Молдова: Аврам, Рябчук, Бабогло, Крэчун, Плэтикэ, Моцпан (Кожокару, 61), Постолаки (Бодиштяну, 46), Ионицэ (Думбравану, 46), Рацэ (Богачук, 80), Каймаков, Николэеску.

Предупреждения: Каймаков, 58.

