Холанд извинился перед вратарем сборной Молдавии после разгрома

Холанд извинился перед вратарём сборной Молдавии Аврамом после разгрома со счётом 11:1
Голкипер сборной Молдавии Кристиан Аврам рассказал о необычном диалоге с нападающим национальной команды Норвегии Эрлингом Холандом после отборочного матча коллективов в рамках европейской квалификации на чемпионат мира — 2026. Победу со счётом 11:1 в этой игре одержали норвежцы, а Холанд оформил пента-трик.
«Здравствуйте, я вратарь сборной Молдавии и пропустил одиннадцать голов. У меня был разговор с Эрлингом. Он сказал: «Я не виноват», и что он стремился продолжать забивать для улучшения разницы мячей. Я его понимаю. Это часть игры. Он хотел продолжать бороться. Пропускал ли я когда-либо 11 голов? Это шутка? Разумеется, это впервые (улыбается). Что я чувствую? Взгляните на меня, что тут сказать? Я не умру. Нужно оставаться сильным. Через несколько дней у меня следующий матч. Но одиннадцать голов – это много», — приводит слова Аврама TV2.