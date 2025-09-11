70-летний экс-глава «Зенита» выйдет на поле с первых минут в матче Кубка России

70-летний бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев сыграет за медийную команду «Амкал» с первых минут в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России против клуба «Салют Белгород».

Полностью состав медийной команды выглядит так: Швагирев, Левшук, Скроботов, Имаев, Папикян, Медведев, Маврин, Рябокобыленко, Маричев, Оленченко, Пичугин.

Команды будут играть на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Медведев установит рекорд турнира, как самый возрастной игрок за всю его историю.

30 августа Медведев ушел должности председателя правления «Зенита». Он стал советником председателя правления ПАО «Газпром» и советником председателя правления ФК «Зенит». Новым председателем правления клуба стал Константин Зырянов.

Кадровые решения в руководстве петербургского клуба были приняты после окончания матча седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» на своем поле переиграл нижегородский «Пари НН» (2:0). В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на пятом месте, набрав 12 очков и на четыре балла отставая от лидера — «Краснодара».