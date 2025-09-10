Сборная Молдавии с рекордным счетом проиграла Норвегии

На стадионе в Осло молдавская сборная по футболу уступила норвежской команде с самым крупным счетом в своей истории, пропустив 11 мячей.

Матч пятого тура группы I отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года завершился в Осло победой сборной Норвегии со счетом 11:1, передает РИА «Новости».

В составе норвежцев пента-трик оформил Эрлинг Холанд, по четыре гола забил Тело Осгор, по одному мячу добавили Мартин Эдегор и Феликс Мюре. Защитник Лео Эстигор отметился автоголом.

Для Молдавии это поражение стало самым крупным в истории национальной команды. До этого антирекорд составляло поражение от Дании со счетом 0:8 в квалификации чемпионата мира 2022 года.

Сборная Норвегии после этой победы возглавила турнирную таблицу группы I с 15 очками.

В июне главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объявил об увольнении после матча с Молдавией.