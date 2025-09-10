Экс-футболист «Крыльев Советов» перешел в «СКА‑Хабаровск»

Нападающий Дмитрий Цыпченко перешел в «СКА‑Хабаровск», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

© Матч ТВ

Соглашение с 26‑летним футболистом рассчитано на один год.

Во вторник Цыпченко на правах свободного агента покинул «Крылья Советов». Всего за самарскую команду он провел 100 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал восемь голевых передач.

«СКА‑Хабаровск» после девяти туров в Первой лиге имеет в своем активе девять очков и занимает 10‑е место в турнирной таблице.

