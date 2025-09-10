Сафонов отреагировал на слухи об уходе из ПСЖ

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал «Матч ТВ», что спокойно относился к слухам о своем возможном уходе из парижского клуба.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. Летом СМИ писали, что российский голкипер может перейти в другой клуб. В нынешнем сезоне Сафонов ни разу не сыграл за «ПСЖ».

— Когда болельщики смогут увидеть вас играющим за «ПСЖ»? Делаете всё, чтобы выходить в стартовом составе?

— Этот вопрос должен быть не ко мне. Естественно, я понимаю, чего от меня требуют, и я знаю, что мне нужно делать, поэтому я стараюсь доказывать свою состоятельность и то, что мне можно доверить место в воротах.

— Разговоры о вашем якобы уходе сильно нервировали, беспокоили? Или не обращали внимания?

— Я думаю, что это нервировало тех, кто читал (новости); может, тех, кто не хотел, чтобы я переходил, но меня никоим образом это не трогает, потому что я‑то знаю правду (улыбается).

— Мы знаем, что Матвей Сафонов — это тот человек, который не привык сдаваться и опускать руки раньше времени, человек, который идет до конца.

— Всегда говорил о том, что я поехал в Европу за трудностями. И странно, когда я получаю эти трудности, от них уезжать и их избегать. Думаю, что это не то, к чему нужно стремиться мне лично, — сказал Сафонов «Матч ТВ».