70-летний Медведев выйдет в стартовом составе «Амкала» на матч Кубка России

Бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев должен выйти в стартовом составе медиафутбольного клуба «Амкал» на матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом». Об этом объявила пресс-служба медиакоманды.

Если 70-летний Медведев действительно сыграет за «Амкал», то он станет самым возрастным игроком в истории Кубка страны.

Напомним, на предыдущей стадии Пути регионов Кубка России «Амкал» одолел «Калугу». Встреча завершилась со счётом 1:0. За медиаклуб сыграл известный экс-баскетболист Павел Подкользин. Благодаря росту 226 см он стал самым высоким игроком в истории Кубка России по футболу.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь