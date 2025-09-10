Агент Сантоса высказался о дебюте защитника за сборную России

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, высказался о дебюте своего клиента за сборную Бразилии.

© Rusfootball

"Сантос наслаждался игрой за сборную Бразилии под руководством Карло Анчелотти. Но Дуглас — футболист, и он получает удовольствие от каждого матча", - приводит слова агента "Чемпионат".

Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в матче 17 тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. В этой встрече бразильцы разгромили Чили со счетом 3:0.

В прошлом году Дуглас Сантос получил паспорт гражданина российской федерации и не считался легионеров в РПЛ. После дебюта за сборную Бразилии защитник вновь занимает легионерский слот в составе петербуржцев.