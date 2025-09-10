Смолов может избежать уголовной ответственности за драку

Адвокат Наталья Шатихина заявила «Матч ТВ», что футболист Федор Смолов может примириться с потерпевшим и избежать уголовной ответственности после драки.

«Преступление средней тяжести. Там возможно даже примирение с потерпевшим и освобождение от уголовной ответственности - вероятность (лишения свободы) крайне низка, — цитирует Шатихину «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что на бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова завели уголовное дело. Статья «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Всё это - последствия майского происшествия в кофейне.

28 мая в кафе «Кофемания» в центре Москвы Смолов ударил двоих мужчин. Предположительно, игроку не понравилось, что они громко оскорбляли и обсуждали его.

У пострадавшего диагностирован перелом нижней челюсти и повреждены стенки глазницы.

В качестве меры пресечения футболисту назначено обязательство о явке.