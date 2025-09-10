Адвокат: Смолов может избежать уголовной ответственности за драку
Адвокат Наталья Шатихина заявила «Матч ТВ», что футболист Федор Смолов может примириться с потерпевшим и избежать уголовной ответственности после драки.
«Преступление средней тяжести. Там возможно даже примирение с потерпевшим и освобождение от уголовной ответственности - вероятность (лишения свободы) крайне низка, — цитирует Шатихину «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что на бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова завели уголовное дело. Статья «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Всё это - последствия майского происшествия в кофейне.
28 мая в кафе «Кофемания» в центре Москвы Смолов ударил двоих мужчин. Предположительно, игроку не понравилось, что они громко оскорбляли и обсуждали его.
У пострадавшего диагностирован перелом нижней челюсти и повреждены стенки глазницы.
В качестве меры пресечения футболисту назначено обязательство о явке.
Главное сейчас