Экс-нападающему «Краснодара» и московского «Динамо» Фёдору Смолову избрали меру пресечения по уголовному делу после драки в «Кофемании», сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в отношении Смолова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — приводит слова неназванного представителя правоохранительных органов онлайн-издание.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошёл конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанёс удары двум мужчинам. Позднее Фёдор принёс извинения за случившееся.