Осинькин посоветовал игрокам «Сочи» книгу

Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
Игорь Осинькин посоветовал игрокам «Сочи» прочитать книгу Пауло Коэльо.
– Еще одна инициатива от Минспорта – создать список книг для футболистов. А игроков можно заставить читать?
– Из-под палки – трудно. Но тренер, спортивные руководители и родители имеют возможность донести до детей, насколько важно быть образованным. Не знаю, в какой форме это сработает лучше. Но пробовать надо.
Я, например, не выпускаю книги из рук, не представляю жизнь по-другому. Поэтому поддерживаю идею. Но повторюсь: из-под палки это сделать невозможно.
– Какую книгу посоветуете прочитать игрокам «Сочи»?
– «Алхимик» Пауло Коэльо. Она недавно мне попалась, хотя я ее уже читал. Но все равно открыл и перечитал на одном дыхании!
Эта книга рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной, длинной, но ее необходимо преодолеть. Только так достигнешь цели, – сказал главный тренер «Сочи».
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
Алькарас, Тиафу, Анисимова и Радукану сыграют на выставочном турнире в Ньюарке
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
Алькарас, Тиафу, Анисимова и Радукану сыграют на выставочном турнире в Ньюарке