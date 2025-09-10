Российскому клубу предложили подписать нападающего "Ювентуса"

В РПЛ может перейти нападающий из итальянской Серии А.

© ФК "Ювентус"

По информации источника, посредники предложили неназванному российскому клубу подписать польского нападающего итальянского "Ювентуса" Аркадиуша Милика. Итальянцы хотят продать форварда, его зарплата составляет 1,8 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Аркадиуш Милик не провел ни одного матча за "Ювентус" из-за травмы. Всего на счету польского форварда 75 матчей в составе туринцев, 17 забитых мячей и 2 голевые передачи. Ранее нападающий выступал за "Наполи", "Аякс", "Марсель", "Аугсбург" и "Байер". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего поляка в 2 миллиона евро.

На счету Аркадиуша Милика 73 матча в составе сборной Польши и 17 забитых мячей. Контракт футболиста с "Ювентусом" истекает летом 2027 года.