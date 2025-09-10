Российскому клубу предложили подписать нападающего "Ювентуса" - источник
В РПЛ может перейти нападающий из итальянской Серии А.
По информации источника, посредники предложили неназванному российскому клубу подписать польского нападающего итальянского "Ювентуса" Аркадиуша Милика. Итальянцы хотят продать форварда, его зарплата составляет 1,8 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне Аркадиуш Милик не провел ни одного матча за "Ювентус" из-за травмы. Всего на счету польского форварда 75 матчей в составе туринцев, 17 забитых мячей и 2 голевые передачи. Ранее нападающий выступал за "Наполи", "Аякс", "Марсель", "Аугсбург" и "Байер". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего поляка в 2 миллиона евро.
На счету Аркадиуша Милика 73 матча в составе сборной Польши и 17 забитых мячей. Контракт футболиста с "Ювентусом" истекает летом 2027 года.