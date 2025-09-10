Круговой раскритиковал игру Жерсона за «Зенит»

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о выступлениях полузащитника «Зенита» Жерсона.

«Видел его во «Фламенго» – в полном порядке. Но в «Зените» Жерсон этого вообще не показывает. И я не понимаю, в чем проблема. То ли не хочет, то ли не может», – цитирует Кругового Sport24.

28-летний бразилец присоединился к «Зениту», перейдя из «Фламенго» в июле этого года. В шести матчах нынешнего сезона РПЛ он не отметился голами и передачами. Соглашение футболиста с клубом действует до лета 2030 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.

Сам Круговой прошлым летом покинул «Зенит» и подписал четырехлетний контракт с ЦСКА на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник уже забил три гола и сделал одну результативную передачу в семи играх чемпионата.