Нападающий «Крыльев Советов» выбыл на несколько недель

Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
Вадим Раков выбыл на три недели из-за повреждения.
По данным «Мутко Против», 20-летний футболист получил травму на тренировке молодежной сборной России.
Вадим не смог закончить тренировку перед вторым товарищеским матчем с Саудовской Аравией. На самой игре он остался в запасе.
В этом сезоне нападающий «Локомотива» выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.
Раков забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах Мир РПЛ.
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
Алькарас, Тиафу, Анисимова и Радукану сыграют на выставочном турнире в Ньюарке
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
Алькарас, Тиафу, Анисимова и Радукану сыграют на выставочном турнире в Ньюарке