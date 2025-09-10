Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев приехал на тренировку "Амкала".

Пресс-служба медиафутбольного клуба "Амкал" опубликовала видеоролик с прибытием советника председателя правления "Зенита" Александра Медведева на тренировку команды. Медведев планирует сыграть за команду в 3 раунде Кубка России против "Салюта", встреча состоится завтра, 11 сентября, в 17:00 по московскому времени.

Если Александр Медведев в этой встрече выйдет на поле, то станет самым возрастным игроком в истории российского футбола.