Выросло число отравившихся игроков Broke Boys

В медийной команде Broke Boys количество отравившихся выросло до 17 человек, сообщил президент клуба Дмитрий Егоров.

«Вчера к вечеру эпидемия разрослась до 17 человек. Ждем обновлений. Ничего не едим», — написал Егоров в Telegram‑канале.

Вчера Егоров сообщил, что в команде в преддверии матча 1/64 финала Фонбет Кубка России с «Сатурном», произошло массовое отравление, есть подозрение на инфекцию.

Встреча между «БроукБойз» и «Сатурном» состоится 11 сентября, в четверг. Начало встречи - в 19:30 по московскому времени. В данный момент за клуб выступает Федор Смолов, на которого сегодня завели уголовное дело по инциденту в Кофемании.

В третий раунд Пути регионов прошли два медийных клуба из трёх - кроме броуков дальше в следующую стадию Кубка России прошел «Амкал»: он сразится с белгородским «Салютом».

2DROTS проиграли «Калуге» (0:1) во втором раунде турнира.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.