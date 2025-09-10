"Динамо" договорилось о продлении контракта с легионером

Московское "Динамо" продлит контракт с иностранным футболистом. По информации источника, московское "Динамо" договорилось о продлении контракта с бразильским полузащитником Бителло.

© Rusfootball

Продление будет носить долгосрочный характер, зарплата бразильца составит около 2 миллионов евро в год.

Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023 года. Полузащитник провел за клуб во всех турнирах 73 матча и записал на свой счет 13 забитых мячей и 18 голевых передач. Текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро.

После 7 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 10 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.