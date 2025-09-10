Футболист ЦСКА рассказал о просящем у него деньги болельщике

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал о просящем у него деньги болельщике армейцев. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, к нему обратился мужчина, который представился фанатом красно-синих, с просьбой помочь, ссылаясь на проблемы в семье.

«Я перевел ему деньги и не требовал их возвращать. Потом он снова пишет: "Ребенок идет в школу, помоги собрать". Мы с женой собрали вещи, которые нам были уже не нужны, и отправили ему», — рассказал Круговой.

Защитник добавил, что позже от фаната последовала еще одна просьба, и в сумме он перевел ему около 100 тысяч рублей.

«Мне не жалко, просто обидно — он почувствовал, что я всегда могу помочь, и начал наглеть», — отметил Круговой.

