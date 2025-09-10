Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе полагает, что ему не удастся выиграть «Золотой мяч» — 2025. Ранее эксперты называли вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле главным претендентом на эту награду. Также в список номинантов на «Золотой мяч» попали игроки «Реала» Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и несколько футболистов «ПСЖ», за который ранее выступал Килиан.

«Нет, я не выиграю (смеётся). Я бы не смог выбрать одного между двумя друзьями. Важно то, что их выступления получили признание», — приводит слова Мбаппе Footmercato.

Мбаппе играет за «Реал» с лета 2024-го. В прошлом сезоне он провёл 59 матчей, забил 44 гола и сделал пять результативных передач.