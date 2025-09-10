Олимпийский чемпион призвал наказать Смолова

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с «ВсеПроСпорт» прокомментировал информацию о том, что на футболиста Федора Смолова завели уголовное дело.

«Перед законом все равны. Я не хочу, чтобы к Смолову было применено самое суровое наказание, но наказание должно быть» - цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

Ранее днем стало известно, что на бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова завели уголовное дело. За майскую драку в кофейне Федору грозит статья «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

У пострадавшего повреждены стенки глазницы и диагностирован перелом нижней челюсти.

5 июля стало известно, что 28 мая в центре Москвы в кафе «Кофемания» Смолов ударил двоих мужчин. Предполагается, что игроку не понравилось, что они громко обсуждали его и оскорбляли.

Футболисту назначено обязательство о явке в качестве меры пресечения.