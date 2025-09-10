В Голливуде снимут фильм об украинском ФК «Шахтер»

В Голливуде снимут фильм об украинском футбольном клубе «Шахтер».

© ФК "Шахтер"

Сценарий к будущему фильму напишут номинанты на «Оскар» Пол Тэймеси и Эрик Джонсон («Боец», «Министерство неджентльменских дел»). Картину посвятят сезону 2022 года, когда FIFA разрешила иностранным футболистам «Шахтера» бесплатно покинуть клуб.

Последние 10 лет донецкий клуб проводил «домашние» матчи в Харькове, Киеве и Львове, а международные игры – в Польше и Германии.

