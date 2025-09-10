Мать Мбаппе раскрыла интересную деталь его перехода в «Реал»

Файза Ламари, мать французского нападающего Килиана Мбаппе, раскрыла интересную деталь его перехода из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал». По словам женщины, Килиан понимал, что в сезоне-2024/2025 с «ПСЖ» он мог бы добиться большего, чем с «Реалом». Однако нападающий выбрал свою давнюю мечту играть за «Королевский клуб».

