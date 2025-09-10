Булыкин оценил стоимость Баринова

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов стоит гораздо больше двух миллионов евро, которые предлагали за него некоторые клубы, но если полузащитник уйдет, москвичи вырастят новых звезд, заявил «Матч ТВ» экс‑форвард команды Дмитрий Булыкин.

© ФК «Локомотив»

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что «Локомотив» ведет переговоры о продлении контракта с Бариновым. Агенты футболиста изначально просили о повышении зарплаты с 1,3 миллиона евро почти в два раза, но сейчас речь идет уже о двух миллионах в год без учёта бонусов. Также очередное предложение о трансфере Баринова должен сделать ЦСКА.

— Если Баринов перейдёт в ЦСКА, его репутация в глазах фанатов «Локомотива» пострадает?

— Жизнь на этом не кончается. «Локомотив» будет расти новых Бариновых, чтобы они приносили пользу. Академии топ‑клубов всегда должны выдавать хороших футболистов, которые должны становиться лидерами своих команд.

Меня радует, как работает «Локомотив». Клуб доверяет своей молодёжи, сейчас они уже опытные игроки, выступают за сборную, минимум иностранцев в составе. И это нравится болельщикам, экспертам. Многим клубам надо брать пример с «Локомотива».

— За Баринова другие клубы давали 2–3 миллиона евро. Футболист стоит так мало?

— Он стоит гораздо больше двух миллионов, — сказал Булыкин «Матч ТВ».

Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. Контракт 28‑летнего футболиста с клубом истекает в конце сезона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Баринову со стороны французского «Меца», греческого АЕКа и турецкого «Истанбул Башакшехира».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.