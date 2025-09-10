Футболист «Манчестер Сити» получил травму и пропустит дерби против «МЮ»

Футболист «Манчестер Сити» Омар Мармуш получил травму колена и пропустит дерби против «МЮ»
Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш получил травму колена, сообщает пресс‑служба английского клуба.
Отмечается, что 26‑летний форвард сборной Египта получил повреждение в начале матча отборочного турнира чемпионата мира‑2026 против команды Буркина‑Фасо (0:0).
— Предварительные результаты сканирования, проведенного в Египте, показывают, что он не сможет принять участие в манчестерском дерби в воскресенье. Теперь он вернется в Манчестер для дальнейшего обследования и начала реабилитации, — говорится в сообщении «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» 14 сентября примет «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура Английской премьер‑лиги (АПЛ).
