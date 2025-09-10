Экс-судью АПЛ обвинили в создании непристойного видео с ребенком.

Дэвиду Куту было предъявлено обвинение в том, что 2 января 2020 года он снял одно непристойное видео с участием ребенка категории А. Это самая серьезная категория, в которой, как правило, показаны изнасилования маленьких детей или сексуальное насилие со стороны взрослых.

В полиции сообщили, что ролик был обнаружен в феврале этого года.

Экс-арбитр даст показания в магистратском суде Ноттингема завтра, 11 сентября.

Напомним, ранее Кут был отстранен от работы из-за слов про «Ливерпуль» и Юргена Клоппа – в сети появилось видео, на котором Кут в частной беседе называет немецкого тренера «полным мудаком».

Позднее стало известно об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок во время Евро-2024. Также сообщалось, что он пытался организовать вечеринку с наркотиками после игры «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити». Он признавался в кокаиновой зависимости.

В декабре прошлого год Дэвид был уволен из PGMOL – организации, которая отвечает за судейство в Англии.